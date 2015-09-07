

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Edremit ilçesinde Van Gölü sahilindeki askeri gazinoya 6 Eylül 2015 günü saat 22.00 sıralarında tesisin karşısında bulunan ormanlık alandan sayısı belirlenemeyen bölücü terör örgütü mensuplarınca ses bombası ve müteakiben uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunulduğu" belirtildi.



Tesiste görevli askerler tarafından saldırıya anında karşılık verildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Örgüt mensupları karanlıktan ve bölgenin ormanlık olmasından faydalanarak kaçmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Olayla ilgili tahkikat sürdürülmektedir."