

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, dosya üzerinden tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 36 zanlının ifadelerinin tamamlanmasının ardından ara veren 3. Sulh Ceza Hakimi Dilek Çeliktaş, daha sonra zanlıları ve avukatlarını duruşma salonuna davet ederek kararı açıkladı.







Zanlılardan 17'sinin tutuklanmasına, diğer şüphelilerin ise 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.







Tutuklananlar arasında eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, mülkiye müfettişleri Ferda İleri ve Ahmet Kaya, 2. sınıf emniyet müdürü Mehmet Ali Şevik, 3. sınıf emniyet müdürü Behzat Tuzcu, 4. sınıf emniyet müdürü Yusuf Uzşen yer aldı.