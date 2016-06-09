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ASKERİ CASUSLUK DAVASIYLA İLGİLİ İDDİANAME HAZIRLANDI


ASKERİ CASUSLUK DAVASIYLA İLGİLİ İDDİANAME HAZIRLANDI
Tarih : 09 Haziran 2016, 17:08
Puan Ver : Askeri Casusluk Davasıyla İlgili İddianame Hazırlandı(6/10)3


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki "Askeri casusluk" davasında, sanıklar lehine verilen TÜBİTAK raporunu dosyaya koymadığı iddia edilen ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırılan Çorum savcısı Fikret Seçen hakkında, tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkartılmasını talep etti.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki "askeri casusluk" davasında sanıklar lehine verilen TÜBİTAK raporunu dosyaya koymadığı iddia edilen başsavcı vekili Fikret Seçen, mahkeme başkanı Metin Özçelik ile üye hakimler Mehmet Ekinci ve Birol Bilen hakkında "iftira", "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından iddianame hazırladı.



Başsavcılık, "askeri casusluk" soruşturmasını yürüten eski başsavcıvekili Fikret Seçen hakkında tutuklama talepli yakalama kararı çıkartılmasını da istedi.








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