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askeri casusluk' davasındaki usulsüzlüklere gözaltı kararı

ASKERİ CASUSLUK' DAVASINDAKİ USULSÜZLÜKLERE GÖZALTI KARARI

İzmir'de görülen 'Askeri casusuluk' soruşturmasında, soruşturmada yapılan usulsüzlüklere ilgili FETÖ üyesi olduğu ileri sürülen 83 kişi hakkında yakalama kararı verilirken, İzmir merkezli 22 ilde yapılan operasyonda şimdiye kadar 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 11:30
Puan Ver : Askeri Casusluk' Davasındaki Usulsüzlüklere Gözaltı Kararı(6/10)7


İzmir'de görülen 'Askeri casusuluk' soruşturmasında, soruşturmada yapılan usulsüzlüklere ilgili FETÖ üyesi olduğu ileri sürülen 83 kişi hakkında yakalama kararı verilirken, İzmir merkezli 22 ilde yapılan operasyonda şimdiye kadar 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.








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