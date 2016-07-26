ASKERİ CASUSLUK' DAVASINDAKİ USULSÜZLÜKLERE GÖZALTI KARARI
İzmir'de görülen 'Askeri casusuluk' soruşturmasında, soruşturmada yapılan usulsüzlüklere ilgili FETÖ üyesi olduğu ileri sürülen 83 kişi hakkında yakalama kararı verilirken, İzmir merkezli 22 ilde yapılan operasyonda şimdiye kadar 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İzmir'de görülen 'Askeri casusuluk' soruşturmasında, soruşturmada yapılan usulsüzlüklere ilgili FETÖ üyesi olduğu ileri sürülen 83 kişi hakkında yakalama kararı verilirken, İzmir merkezli 22 ilde yapılan operasyonda şimdiye kadar 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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