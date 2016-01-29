

Askeri Casusluk Davası'nda esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlemediklerini belirterek tüm sanıkların ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesini talep etti.







SUÇ DUYURUSU TALEBİ







Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mütalaanın ardından söz alan sanık avukatları savcının esas hakkındaki mütalaasını kabul ettiklerini, sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini istediklerini belirterek, soruşturma ve kovuşturmada görev alan tüm kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.







"SANIK DEĞİL MAĞDURUZ"







Avukatların ardından söz alan sanıklar da beraatlarını talep ettiler. Sanıklardan emekli Kurmay Albay Mehmet Koray Eryaşa, "Bizler bu davanın sanığı değil mağduruyuz. 5 yıl hayatımdan çalan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ve Adli Müşavirliği'nde görevli bulunanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını talep ederim" dedi.







PARALEL DEVLET YAPILANMASI...







Sanıklardan Yarbay Tamer Karslıoğlu, "Bu davadaki tek karacı subay bendim. Silahlı kuvvetlerden bu dava nedeniyle atıldım. Paralel devlet yapılanmasıyla ilgili soruşturmalar ve kovuşturmalar bulunmaktadır. Genelkurmayın bu konuda ne yaptığını merak ediyorum. TSK içindeki bu yapıdaki insanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum" diye konuştu.







"KOMPLOYU KURAN HAİN BİR ÇETEDİR"







Sanıklardan Üsteğmen Mehmet Deniz Irak da "Bu dava başladığında Üsteğmendim ama şuan silahlı kuvvetlerle ilişkimiz kesilecek. Bize bu komployu kuran hain bir çetedir. Bunlar o kadar hain bir yapı ki bizlerin kutsallarına kadınlarına saldırmakta ve iftira atmakta çekinmediler. Silahlı kuvvetler içindeki bu yapının bulunmasını ve haklarında suç duyurusunda bulunmasını istiyorum. Dava boyunca yaşamını yitirenleri saygı ile anıyorum" dedi.







"HAİNLERİN TEMİZLENMESİNİ İSTİYORUM"







Sanıklardan Binbaşı Hakan Çetinkaya ise, "Bu süreçte 2 yıldır kanserle uğraşan babama teşekkürlerimi sunuyorum. Genel Kurmay içindeki vatan hainlerinin temizlenmesini istiyorum. Bana gizli mobbing uygulayan, görevden ayrılmam gerektiğini telkin eden bu hainler hakkında suç duryusunda bulunmak istiyorum. Özürlü kardeşime ait ve onun sakinleşmesi için verilen filmlerden oluşan CD'lere el koyan ve bunların içine porno görüntüler yükleyen emniyet personeli hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum" dedi.







TÜM SANIKLARA BERAAT







Sanıklar son sözlerinde beraatlarını talep etti.







Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada verilen ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Selçuk Kaya, kararı açıkladı.







Kaya, kararı açıklamadan önce söz alarak, "Bu davanın sonuna geldik. Bana göre, yani kişisel fikrim, bu dava askeri casusluk davası değil, dijital terör davası olmalıydı" dedi.







Bunun üzerine sanıklar, Başkan Kaya'yı alkışladı. Kaya daha sonra, tüm sanıkların oy birliği ile beraatine karar verildiğini açıkladı.







Mahkeme heyetinin kararını açıklamasının ardından sanıklar ve avukatları, mahkeme heyetini alkışladı.