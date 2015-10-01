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ASKERİ BİRLİĞE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATEŞ AÇILDI


ASKERİ BİRLİĞE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATEŞ AÇILDI
Tarih : 01 Ekim 2015, 09:15
Puan Ver : Askeri Birliğe Uzun Namlulu Silahlarla Ateş Açıldı(0/10)


Güvenlik güçleri ateşe anında karşılık verirken, PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.  Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde gece saat 22.30 sıralarında bir grup PKK'lı terörist tarafından 3.  Piyade Tümen  Komutanlığına uzun namlulu silah ve roketatarlarla ateş açıldı. Ateşe güvenlik güçleri anında karşılık verince çatışma çıktı. Silah sesleri ilçe merkezinden de duyulurken, PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.








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