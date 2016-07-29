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askeri aracın geçişi sırasında patlama!

ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA!

Son dakika haberi Diyarbakır'dan geldi. DİYARBAKIR'ın Bismil İlçesi'ne bağlı Kazancı Köyü yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Son dakika bilgisine göre 1 kişi yaralandı. İşte son dakika haberi ile ilgili detaylar...

Tarih : 29 Temmuz 2016, 16:51
Puan Ver : Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama!(8/10)10


Bismil İlçesi'ne bağlı Kazancı Köyü ile Türkmen Hacı köyleri arasındaki bir tarım sulama şantiyesi yakınlarında, askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.











 


 




Patlamada, zırhlı aracın arkasında seyir halinde bulunan bir otomobilin içerisindeki vatandaş yaralandı.








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