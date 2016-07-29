Son dakika haberi Diyarbakır'dan geldi. DİYARBAKIR'ın Bismil İlçesi'ne bağlı Kazancı Köyü yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Son dakika bilgisine göre 1 kişi yaralandı. İşte son dakika haberi ile ilgili detaylar...