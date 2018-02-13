Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde minibüs askeri TIR'a çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

MİNİBÜS ASKERİ TIR'A ÇARPTI

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kırıkhan-Yalangoz Mahallesi yolunda seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, park halindeki askeri TIR'a çarptı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: haberinburada