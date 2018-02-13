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Askeri Araç Ve Minibüs Çarpıştı! Ölü Ve Yaralılar Var
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ASKERİ ARAÇ VE MİNİBÜS ÇARPIŞTI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR


Askeri araç ve minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Tarih : 13 Şubat 2018, 23:50
Puan Ver : Askeri Araç Ve Minibüs Çarpıştı! Ölü Ve Yaralılar Var(6/10)2

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde minibüs askeri TIR'a çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

MİNİBÜS ASKERİ TIR'A ÇARPTI

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kırıkhan-Yalangoz Mahallesi yolunda seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, park halindeki askeri TIR'a çarptı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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