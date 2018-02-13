ASKERİ ARAÇ VE MİNİBÜS ÇARPIŞTI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde minibüs askeri TIR'a çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
MİNİBÜS ASKERİ TIR'A ÇARPTI
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kırıkhan-Yalangoz Mahallesi yolunda seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, park halindeki askeri TIR'a çarptı.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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