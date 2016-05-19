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ASKERE PKK'DAN BOMBALI TUZAK! 1 ASKER ŞEHİT 8 ASKER YARALI


ASKERE PKK'DAN BOMBALI TUZAK! 1 ASKER ŞEHİT 8 ASKER YARALI
Tarih : 19 Mayıs 2016, 15:22
Puan Ver : Askere Pkk'dan Bombalı Tuzak! 1 Asker Şehit 8 Asker Yaralı(6/10)4


Nusaybin İlçesi'nde kazılan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için 14 Mart'ta başlatılan sokağa çıkma yasağından sonra asker ve polisin müşterek başlattığı operasyon sürüyor. Operasyonun sürdüğü Yenişehir Mahallesi'nde PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcı bugün öğlen saatlerinde infilak ettirildi.

Patlama sonucu 3'ü ağır olmak üzere, 9 asker yaralanarak Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden 1'inin şehit olduğu bildirilirken, 8 askerin tedavilerinin devam ettiği ifade edildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.








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