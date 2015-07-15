

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde PKK'lı teröristler, yapımı süren Silvan Barajı'nda çalışan personelin güvenli seyehat etmesini sağlayan askerlerin geçiş yoluna yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada ölen ve yaralanan olmazken, zırhlı araçta hafif hasar meydana geldi.



Diyarbakır Valiliği, Silvan İlçesi'nde yapımı süren Silvan Barajı'nın güvenliği sağlayan askerlerin geçiş güzergahında, yola el yapımı patlayıcı yerleştiren PKK'lıların, bu Sabah bunu uzaktan kumandayla patlattığını açıkladı. Ölen ve yaralanan olmayan saldırıyla ilgili valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:







BÖLGE HALKI İŞ VE SUYA KAVUŞACAK







* Diyarbakır Silvan İlçesinde yapımı devam etmekte olan Silvan Barajı, GAP projesi kapsamında Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük sulama barajı olacaktır. İnşaat tamamlandığında, 7,3 milyar metreküp göl hacmi oluşacak, barajın tamamlanmasıyla 2 milyon 453 bin dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Proje kapsamında yaklaşık 318.000 kişiye iş imkanı sağlanması öngörülmektedir.







* Silvan Barajı'nın tamamlanmasını müteakip, yüksek miktarda elektrik bedelleriyle sondajla su sağlamaya çalışan vatandaşlarımız bedelsiz sulama imkânına kavuşacak arazilerde verimin artmasıyla bölge halkının ekonomik refah düzeyi yükselecektir.







* Bölge halkı, barajın tamamlanmasını ve çağdaş yöntemlerle arazilerine taşınacak sulama imkânlarına kavuşmayı beklediğini dile getirmektedir.







* Vatandaşlarımızın söz konusu taleplerini hiçe sayan bazı kesimler gerçeğe aykırı olarak olumsuz propaganda yapmakta, tamamen halkımızın ekonomik refah düzeyini geliştirmek amaçlı çalışmaları askeri amaçlı olarak nitelendirmektedirler.







* Bölücü terör örgütü söz konusu baraj yapım çalışmalarını engellemek amaçlı olarak inşaatın başladığı 26 Temmuz 2011 tarihinden itibaren, inşaat alanına intikal etmekte olan baraj çalışanlarına ve intikallerin emniyetinde görevli Jandarma unsurlarına yönelik eylemde bulunmuştur.







* Yapılan bütün olumsuz propagandalara rağmen bölge halkı, barajın getireceği faydalar konusunda bilinçli olması nedeniyle, yasadışı unsurların engelleme çalışmalarına destek vermemiştir.







ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ







Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasında bu sabah saatlerindeel yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendiği belirtirek, şöyle devam edildi:







"Halkımızın bu yaklaşımından rahatsız olan bölücü terör örgütü mensupları huzuru, istikrarı ve güven ortamını bozmak amacıyla Silvan Barajı şantiye sahasında çalışan işçilerin güvenli şekilde seyahat etmesi için görevlendirilen unsurların intikali sırasında 15 Temmuz 2015 tarihinde saat 07.30'da yol kenarına bırakıldığı değerlendirilen el yapımı patlayıcı ile saldırıda bulunmuştur. Patlamayı müteakip olay bölgesinde gerekli tedbirler alınmış olup, patlama sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmamış, yol kenarında patlama çukuru oluşmuş, bir zırhlı araçta hafif hasar meydana gelmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir."