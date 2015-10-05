O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

askerden hava değişimine geldi polise molotof attı

ASKERDEN HAVA DEĞİŞİMİNE GELDİ POLİSE MOLOTOF ATTI

Adana'da terör örgütü yandaşları yol kapatıp gösteri yaptı. Polise molotof atanlardan birinin askerlik yaparken hava değişimi için geldiği ortaya çıktı.

Tarih : 05 Ekim 2015, 12:29
Puan Ver : Askerden Hava Değişimine Geldi Polise Molotof Attı(0/10)


Gülbahçesi Mahallesi'nde PKK yandaşları yol kesip ateş yaktı. Polise taş, molotof atan gruba polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. İddiaya göre daha sonra grup içinden polise silahla ateş açıldı. Bunun üzerine polis de ateş açarak gruba karşılık verdi. Grupta bulunan Z.B. ve H.A.yaralandı. Polis, yaralılar için ambulans çağırıp hastanelere kaldırılmasını sağladı.

Yaralılardan H.A.'nın Tunceli'de vatani görevini yaparken hava değişimi alıp memleketi Adana'ya geldiği ortaya çıktı.

 

Hastanede tedavilerinin ardından sorguya alınan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. H.A. asker olduğu için asker tarafından adliyeye götürüldü. Zanlılardan Z.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.A. adli kontrol ile serbest bırakıldı.








Etiketler: Askerden  Hava  Değişimine  Geldi  Polise  Molotof  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER