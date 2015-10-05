ASKERDEN HAVA DEĞİŞİMİNE GELDİ POLİSE MOLOTOF ATTI
Adana'da terör örgütü yandaşları yol kapatıp gösteri yaptı. Polise molotof atanlardan birinin askerlik yaparken hava değişimi için geldiği ortaya çıktı.
Gülbahçesi Mahallesi'nde PKK yandaşları yol kesip ateş yaktı. Polise taş, molotof atan gruba polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. İddiaya göre daha sonra grup içinden polise silahla ateş açıldı. Bunun üzerine polis de ateş açarak gruba karşılık verdi. Grupta bulunan Z.B. ve H.A.yaralandı. Polis, yaralılar için ambulans çağırıp hastanelere kaldırılmasını sağladı.
Yaralılardan H.A.'nın Tunceli'de vatani görevini yaparken hava değişimi alıp memleketi Adana'ya geldiği ortaya çıktı.
Hastanede tedavilerinin ardından sorguya alınan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. H.A. asker olduğu için asker tarafından adliyeye götürüldü. Zanlılardan Z.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.A. adli kontrol ile serbest bırakıldı.
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