

Geçtiğimiz günlerde, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bölücü terör örgütü PKK üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada tankın üzerinde bulunan Özel Harekat Polisi yaralandı. Polisin yaralandığını gören asker ise yaralı polisin üzerine yatarak siper oldu. Amatör kamera görüntülerine yansıyan olayda görüntüyü çeken askerler komutanlarına yaralı polisin durumunu soruyor. Komutan ise; iyi, capcanlı. Maşallah. cevabını veriyor.