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ASKER, YARALANAN ÖZEL HAREKAT POLİSİ'NİN ÜZERİNE YATARAK SİPER OLDU


ASKER, YARALANAN ÖZEL HAREKAT POLİSİ'NİN ÜZERİNE YATARAK SİPER OLDU
Tarih : 25 Aralık 2015, 16:36
Puan Ver : Asker, Yaralanan Özel Harekat Polisi'nin Üzerine Yatarak Siper Oldu(5/10)4


Geçtiğimiz günlerde, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bölücü terör örgütü PKK üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada tankın üzerinde bulunan Özel Harekat Polisi yaralandı. Polisin yaralandığını gören asker ise yaralı polisin üzerine yatarak siper oldu. Amatör kamera görüntülerine yansıyan olayda görüntüyü çeken askerler komutanlarına yaralı polisin durumunu soruyor. Komutan ise; iyi, capcanlı. Maşallah. cevabını veriyor.








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