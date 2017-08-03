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Asker uğurlama konvoyu trafiği birbirine kattı

ASKER UĞURLAMA KONVOYU TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Üsküdar'da konvoy halinde asker uğurlaması yapan bir grup, trafiği birbirine kattı. Beylerbeyi Tüneli'ni kapatan gençler, meşaleler yakıp torpil patlattı.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 09:50
Puan Ver : Asker Uğurlama Konvoyu Trafiği Birbirine Kattı(7/10)3

İstanbul'da konvoy halinde asker uğurlaması yapan bir grup, trafiği adeta katletti. Beylerbeyi Tüneli'nde araçlarından inerek, tüneli trafiğe kapatan grup, meşaleler yakarak tünel içerisinde torpil patlattı. Grup daha sonra araçlarına binerek uzaklaştı.

TRAFİĞİ KAPATIP MEŞALE YAKTILAR

Üsküdar Kuzguncuk'ta konvoylar halinde asker uğurlaması yapan bir grup, saat 23.30 sıralarında Beylerbeyi Tüneli'nde araçlarıyla tüneli çift yönlü trafiğe kapattı. Araçlarından inerek meşaleler yakan gençler, tünelin içerisinde art arda torpil patlattı. Araç yoğunluğunun oluştuğu tünel, yakılan meşaleler nedeniyle dumanla kaplandı. Bir süre sonra araçlarına binen gençler kornalar çalarak tünelden ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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