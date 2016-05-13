

TSK'dan oluşturular bildirime göre, 29 Nisan-10 Mayıs 2016 tarihleri arasında sistemlenen hava harekatları neticesinde 140 PKK'lı terörist tesirsiz duruma getirilirken 73'den çok PKK'lı terörist yaralandı. Hava harekatlarında 2 adet 81 mm'lik havan ile 4 adet Doçka uçaksavar silahı ve mevziisi imha edildi.



ÖRGÜTÜN ELEBAŞLARI ÖLDÜRÜLDÜ



Emniyet birimlerinden alınan bilgiye göre, 10 Mayıs 2016 tarihinde Hakkari Şemdinli bölgesine oluşturular hava harekatı neticesinde cephe mesulsu Agit Erkendi (K), Şemdinli tabur mesulsu Cumali (K), bölük mesulsu Agit (K), YJA-STAR kadınlar bölük mesulsu Nujiyan (K) isimli teröristlerin de bulunduğu 8 terörist tesirsiz duruma getirildi.



TERÖRİSTLERİN PANİK HAVASINI YANSITAN TELSİZ KONUŞMALARI



Teröristlerin öldürülmesi telsiz hususşmalarına da yansıdı. 12 Mayıs 2016 tarihinde sözde savunma alanları karargahı mesulsu "Amed Malazgirt" kod isimli Fehmi Atalay isimli terörist ile sözde Hakurk eyaleti mesulsu "Tekoşer Zagros" kod isimli Müslüm İke isimli terörist arasında gerçekleşen telsiz hususşması şu şekilde:



"RÜSTEM : Ses geliyor mu?



HARUN : Ses nasıl?



RÜSTEM : İyidir.



HARUN : Valla dost seninde bildiğin evvelceki gün hususşmuştuk ya.



RÜSTEM : Evet.



HARUN : Benim haberim yoktu.



RÜSTEM : Tamam.



HARUN : Dün sabah haberim oldu, ben bilgi vereyim.



RÜSTEM : 8 dost değil mi?



HARUN : Doğru.



RÜSTEM : Nasıl olmuş? Salaklar pisi pisine gitmiş değil mi?



HARUN : Arkadaş biz Şemdinli'de kapsamlı bişi düşünüyorduk.



RÜSTEM : Tamam biliyorum.



HARUN : Eylemi yapanlar bize haber vermeden harekete işlemişler.



RÜSTEM : Sizin haberiniz yok muydu? Dediğime geldik, pisi pisine ölmüşler.



HARUN : Harekete geçtiklerinden haberimiz yoktu. Arkadaşlar haber vermemişler. Eylem kuvveti hususu ile ilgili uyuşmazlığa düşmüşler.



RÜSTEM : Nasıl olmuş? Ne de anlismimmış geri zekalılar.



HARUN : Mirgesav'da (Şemdinli bölgesinde) sızma girişiminde bulunmuşlar. Sızmaları açığa çıkmış. Keşfedilmişler. 3 füze atmışlar. Çatışma çıkmış. Dört dost vurulmuş. Onları arkaya, Hakkurk'a götürmüşler.



RÜSTEM : Tamam sonra.



HARUN : Eylemin sonrası çekilirken keşif uçakları şunların yerlerini belirleme etmiş.



RÜSTEM : Ha sonra.



HARUN : Berekeşk'e (Şemdinli bölgesinde) çekilmişler. Orada uçaklar bombalamış. Bomba tam üstlerine düşmüş; 8 dost ölmüş.



RÜSTEM : Hepsi erkek dostlar mıydı?



HARUN : Valla bizim herkezin bildiği 5 erkek, 3 bayan dosttur.



RÜSTEM : Agit'te içlerindedir yoksa?



HARUN : Doğru Agit'tir. Tabur komutanı Cumali'dir. Kadınlar bölük komutanı Nujiyan'dır.



RUSTEM : Yok ya. Çok kötü, çok kötü. Büyük kayıp.



HARUN : Diğerleri de grup komutanı dostlar, bir tanesi de bir mayıncı dost.



RUSTEM : Yeter anlismim, tamam. Komutanları vuruyorlar hep, başkaları değil de şunların gitmesi hiç iyi olmadı. Daha ilgili olsunlar.



HARUN : Anlaşıldı, kapatıyorum."



12 Mayıs 2016 tarihinde saat 14.29-14.34 arasında Hakurk eyaleti YJA-STAR kadınlar mesulsu Berfin kod isimli terörist ile eyalet savaşcisi Herekol kod isimli terörist arasında gerçekleşen telsiz hususşmaları ise şu şekilde:



"BERFİN : Ses geliyor mu?



HEREKOL : Doğrudur geliyor.



BERFİN : Ben bir bilgi vereyim.



HEREKOL : Evet.



BERFİN : Bak bunu sen Roj'a vermeden evvelce Harun'a da söyle.



HEREKOL : Tamam.



BERFİN : Arkadaşlar ayın 10'unda Geniş Tepe'ye bir eylem derli topluyorlar. Arkadaşlar geri çekilme esnasında iki keşif doğrulusunda takip ediliyorlar. Berekeski mıntıkasında dostlara keşif koordinesi ile hava hücumu sistemleniyor. Burada tek bomba ile 8 dost şehit düşerken, 4 dost yarkısmıyor. Şehit düşen dostların isimleri Agit Erkendi, Cumali İnce, Nujivan, Zana Meşkan, Roza, Edip Rojhilat, Agit, Sılav.



HEREKOL : Çok kötü olmuş ya! Soyadları nedir?



BERFİN : Bak soyisimlerini dostlardan alırsın. Şimdi sırası değil.



HERKOL : Tamam.



BERFİN : Artık onların sicillerini sen netleştir.



HEREKOL : Tamam.



BERFİN : Liste elinde hazır olsun Berçelan ile bağlantıya geçmemiz lüzumiyor.



HEREKOL : Tamam.



BERFİN : Başka bişi diyor musun?



HEREKOL : Çok kötü olmuş ne diyeyim. Yok siz diyorsanız dinliyorum.



BERFİN : Arkadaş yok."