

Kilis'te bir kişinin hayatını kaybettiği okuldaki patlamaya neden olan ve Suriye'den geldiği tespit edilen roketlerin çıkış noktasının belirlenerek hedefin misliyle mukabele edilip etkisiz hale getirildiği öğrenildi.







Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, AN/TPQ-36 hedef tespit radarı, Suriye'den ateşlenen ve 20 kilometre menzilli katyuşa türü 3 roketin kaynağını, ateşlendiği anda tespit etti. Hedefe misliyle mukabelede bulunan güvenlik güçleri, roketleri atan hedefi etkisiz hale getirdi.







MİSİLLEME İÇİN 54 TOP ATIŞI YAPILDI







Kilis Valisi Süleyman Tapsız, 3 Katyuşa roketatar mermisinin atıldığı bölgeye sınır birlikleri tarafından misilleme amacıyla 54 top atış yapıldığını söyledi.