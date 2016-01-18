O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ASKER ROKETİN GELDİĞİ MEVZİLERİ VURDU


ASKER ROKETİN GELDİĞİ MEVZİLERİ VURDU
Tarih : 18 Ocak 2016, 16:11
Puan Ver : Asker Roketin Geldiği Mevzileri Vurdu(9/10)11


Kilis'te bir kişinin hayatını kaybettiği okuldaki patlamaya neden olan ve Suriye'den geldiği tespit edilen roketlerin çıkış noktasının belirlenerek hedefin misliyle mukabele edilip etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

 

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, AN/TPQ-36 hedef tespit radarı, Suriye'den ateşlenen ve 20 kilometre menzilli katyuşa türü 3 roketin kaynağını, ateşlendiği anda tespit etti. Hedefe misliyle mukabelede bulunan güvenlik güçleri, roketleri atan hedefi etkisiz hale getirdi.

 

MİSİLLEME İÇİN 54 TOP ATIŞI YAPILDI

 

Kilis Valisi Süleyman Tapsız, 3 Katyuşa roketatar mermisinin atıldığı bölgeye sınır birlikleri tarafından misilleme amacıyla 54 top atış yapıldığını söyledi.








Etiketler: Asker  Roketin  Geldiği  Mevzileri  Vurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER