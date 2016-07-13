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ASKER, POLİS VE ÖĞRETMENLERE FETÖ/PDY OPERASYONU


ASKER, POLİS VE ÖĞRETMENLERE FETÖ/PDY OPERASYONU
Tarih : 13 Temmuz 2016, 11:45
Puan Ver : Asker, Polis Ve Öğretmenlere Fetö/Pdy Operasyonu(8/10)9


Ankara, Batman, Kars, Siirt ve Manisa'nın da aralarında olduğu çok sayıda ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon başlatıldı.



Ankara Emniyeti'ne bağlı ekipler, FETÖ/PDY'ne finansman sağladıkları gerekçesiyle, aralarında bir öğretim görevlisi ve öğretmenlerin de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı.



Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da Batman, Kars ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Aralarında asker ve polis memurlarının da bulunduğu 9 kişi, adreslerine gözaltına alındı.



Şüphelilerin, Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüleceği öğrenildi.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında ise Manisa merkezli ve Aydın, Erzurum, Ankara, Balıkesir, Denizli, Malatya, Van ile Amasya'da, önceden belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.



Aralarında polis ve öğretmenlerin de olduğu 21 şüpheli, 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütüne finans sağlamak' gibi suçlardan gözaltına alındı.



Diğer illerde gözaltına alınanların da Manisa'ya getirileceği, işlemlerinin ardından zanlıların adliyeye sevk edilmesinin beklenildiği belirtildi.



Ayrıca, Kırıkkale'de de, haklarında tutuklama kararı çıkarılan 9 zanlıdan 2'si daha yakalandı.








Etiketler: Asker  Polis  Ve  Öğretmenlere  Fetö/Pdy  Operasyonu    haber

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