

Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonların sona erdiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde, asker çekilmeye başladı. İlçeden konvoyla çıkan askerlere, bazı vatandaşlar Türk bayrağı astıkları araçlarıyla eşlik etti.







Terör örgütü PKK mensuplarının kazdığı hendek, kurduğu barikat ve tuzakladıkları patlayıcılar yüzünden 14 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlayan operasyonun 82'nci gününde sona erdiği Nusaybin'de, asker ilçeyi terk etmeye başladı.







Konvoylar eşliğinde bulundukları çadırkentten ayrılarak, birliklerine dönen askerler için yol boyunca geniş güvenlik önlemleri alındı.