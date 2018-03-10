Antalya'da geçtiğimiz Aralık ayında nişanlanan Meral Fidan ve Abdurrahman Kaya çifti, dün dünya evine girdi. Askerliğini Kıbrıs'ta uzun dönem olarak yapan gelinin erkek kardeşi Durmuş Fidan ise ablasına daha önce telefon açarak, "Komutanımdan izin alamadım. Ben düğüne gelemeyeceğim" dedi.

ASKER MARŞIYLA GİRDİ

Ablasının ısrar etmesi sonucu komutanından izin aldığını, düğüne geleceğini söyleyen Durmuş Fidan bu kez düğün saatinde düğün salonuna mesaj göndererek uçağının rötar yaptığını düğüne yetişemeyeceğini söyledi. Durmuş Fidan, gönderdiği mesajın salonda okunduktan sonra asker marşı çalmasını istedi. Fidan, asker marşından hemen sonra ablasının düğününe üzerinde asker üniformasıyla geldi. Gördükleri karşısında şaşkınlık yaşayan gelin ve ailesi çocuklarına koşarak sarıldı. Ablasına sarılarak mutluluklar dileyen Durmuş Fidan, daha sonra ablası ve eniştesiyle karşılıklı oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: haberinburada