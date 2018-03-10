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Asker kardeşi sürpriz yapıp düğüne geldi, gelin gözlerine inanamadı

ASKER KARDEŞİ SÜRPRİZ YAPIP DÜĞÜNE GELDİ, GELİN GÖZLERİNE İNANAMADI

Antalya'da dünya evine giren gelin, "İzin alamadım, gelemeyeceğim" diyen asker kardeşini karşısında görünce çifte mutluluk yaşadı.

Tarih : 10 Mart 2018, 11:50
Puan Ver : Asker Kardeşi Sürpriz Yapıp Düğüne Geldi, Gelin Gözlerine İnanamadı(10/10)6

Antalya'da geçtiğimiz Aralık ayında nişanlanan Meral Fidan ve Abdurrahman Kaya çifti, dün dünya evine girdi. Askerliğini Kıbrıs'ta uzun dönem olarak yapan gelinin erkek kardeşi Durmuş Fidan ise ablasına daha önce telefon açarak, "Komutanımdan izin alamadım. Ben düğüne gelemeyeceğim" dedi.

ASKER MARŞIYLA GİRDİ

Ablasının ısrar etmesi sonucu komutanından izin aldığını, düğüne geleceğini söyleyen Durmuş Fidan bu kez düğün saatinde düğün salonuna mesaj göndererek uçağının rötar yaptığını düğüne yetişemeyeceğini söyledi. Durmuş Fidan, gönderdiği mesajın salonda okunduktan sonra asker marşı çalmasını istedi. Fidan, asker marşından hemen sonra ablasının düğününe üzerinde asker üniformasıyla geldi. Gördükleri karşısında şaşkınlık yaşayan gelin ve ailesi çocuklarına koşarak sarıldı. Ablasına sarılarak mutluluklar dileyen Durmuş Fidan, daha sonra ablası ve eniştesiyle karşılıklı oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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