Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Hp Elite X3, Elite Slice Ve Hp Z2 Mini Ortaya Çıktı
Galaxy S6 Edge+ Alev Alev Yandı!
Lg 5 Yeni Akıllı Telefonunu Duyurdu
Playstation Now 2017'ye 26 Yeni Oyunla Giriyor

asker kaçağı çalıştıran patron yandı!

ASKER KAÇAĞI ÇALIŞTIRAN PATRON YANDI!

Asker kaçağı çalıştırdıkları tespit edilen işverenler, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası riski ile karşı karşıya kalabilecek.

Tarih : 29 Kasım 2016, 12:00
Puan Ver : Asker Kaçağı Çalıştıran Patron Yandı!(5/10)4


Yoklama kaçağı ve bakayanın silah altına alınması için “cezalı” formül devreye sokuldu. Milli Savunma Bakanlığı, işyerlerinde yoklama kaçağı ve bakaya çalıştırdığı tespit edilen işverenler hakkında soruşturma başlatma kararı aldı.



Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre; Yoklama kaçakları ve bakayalar 15 gün içerisinde askerlik işlemlerini yaptırmazsa işverenleri sorumlu tutulacak. Patronlar hakkında 111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu uyarınca adli soruşturma yapılacak. İşverenler “asker kaçağı” çalıştırmak suçundan 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası riski ile karşı karşıya kalabilecek.



 



kaynak:milliyet



 








Etiketler: Asker  Kaçağı  Çalıştıran  Patron  Yandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER