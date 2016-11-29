

Yoklama kaçağı ve bakayanın silah altına alınması için “cezalı” formül devreye sokuldu. Milli Savunma Bakanlığı, işyerlerinde yoklama kaçağı ve bakaya çalıştırdığı tespit edilen işverenler hakkında soruşturma başlatma kararı aldı.







Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre; Yoklama kaçakları ve bakayalar 15 gün içerisinde askerlik işlemlerini yaptırmazsa işverenleri sorumlu tutulacak. Patronlar hakkında 111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu uyarınca adli soruşturma yapılacak. İşverenler “asker kaçağı” çalıştırmak suçundan 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası riski ile karşı karşıya kalabilecek.











kaynak:milliyet



