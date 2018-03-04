ASKER EĞLENCESİNDE TÜNELDE MERMİ YAĞMURU! ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Sultanbeyli'de konvoyla asker uğurlayan gençler tüneli kapatıp silahlarla havaya ateş açtı.
Sultanbeyli'de konvoyla geldikleri bir alt geçitte asker uğurlayanlar ellerindeki silahlarla tünelde havaya ateş açtı. Araçlarla gelip yolu kapatarak ortalığın birbirine katıldığı asker uğurlaması anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
TÜNELDE HAVAYA ATEŞ AÇTILAR
Akşam saatlerinde Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki tünelde yaşanan olayda, askere giden arkadaşını uğurlamak isteyen gençler, akşam saatlerinde konvoy halinde bulvar üzerindeki tünele geldi. Burada tüneli ulaşıma kapatan konvoydakiler bir süre bu şekilde eğlendi. Uğurlama sürdüğü sırada bazı gençler, ellerindeki silahla defalarca havaya ateş açtı. Bir süre daha ateş açan gençler ardından araçlarına binerek alt geçitten ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocasının Metresini Saçından Tutup Sokak Ortasında Böyle Dövdü
- Tek Boynuzla Doğan Bebek, Tıp Tarihine Geçti
- Abd'nin Küba Baharı Kısa Sürdü! Artık Üst Düzey Diplomat Gönderilmeyecek
- 1,5 Milyonluk Penguen Sürüsü Keşfedildi! Uzaydan Da Görüntülenmişti
- Netanyahu'nun Zor Anları! 5 Saat Boyunca Evinde Sorgulandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar