Osmanlıspor'un yollarını ayırdığı "Asker Bülent" lakaplı Teknik Direktör Bülent Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al-Gharafa SC ile anlaştı.

Sezon başında Süper Lig ekibi Osmanlıspor'un başında olan ve alınan başarısız sonuçlar nedeniyle yollar ayrılan Katar ekibi Al Gharafaa ile anlaştı.

Son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Bülent Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al-Gharafa SC ile anlaşmaya vardı.

46 yaşındaki teknik adam daha önce Sivasspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Umm Salal'ı çalıştırmıştı.

Kaynak: haberinburada