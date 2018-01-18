Aile Bakanlığı, maddi durumu yetersiz olan, yardıma muhtaç durumda olan er ve erbaş ailelerine yardım ediyor. Bakanlık, er ve erbaş aileleri için aylık 275 lira olmak üzere 2 aylık periyotlarla 550 liralık yardım sağlıyor. Babası askerde olan çocukların harçlıklarını da Bakanlık veriyor. 18 yaşından küçük çocuklara burs sağlanıyor. Program kapsamındaki hak sahiplerine aylık 100 lira ödeme yapılıyor..

ASKER YARDIMI ALMANIN ŞARTLARI

Askere giden kişi evliyse ve eşinin sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin[ muhtaçlık kararı vermesi şartıyla askerin eşi programdan faydalandırılıyor. Askere giden kişi bekarsa ve anne-babasının sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin muhtaçlık kararı vermesi şartıyla askerin annesi programdan yararlanıyor.

Askere giden kişi evli ise, programdan resmi nikâhlı eşi faydalandırılır. Askere giden kişi bekâr ise başvuru önceliği annenin oluyor eğer anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabiliyor.

2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık- Engelli Maaşı alan ve eşi/oğlu askerde olan kişiler ayrıca bu yardımdan faydalanabiliyor. Benzer şekilde Şartlı Nakit Transferi programından da faydalanmaya devam edebiliyor. Başvurmak içinse başvuran kişinin TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanı yeterli oluyor. Bu aylığın ödenme süresi en fazla 15 ay oluyor.

ÖDEMEYİ PTT YAPIYOR

Asker yardımı için asker olan kişinin annesi ya da eşi nüfus kağıdıyla bulunduğu il veya ilçenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile başvurusunu yaptıktan sonra, kişinin tüm bilgileri sorgulanıyor. Sonrasında Vakıf Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri hane ziyareti yapıyor ve tespit tutanağı tutuyor. Bunun ardından da Vakıf Mütevelli Heyeti sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını alıyor ve onaylıyor. Yardımlar ise PTT aracılığıyla yapılıyor. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada