Süper Ligde Robinho Bombası: Görüşüyoruz!
Mustafa Cengiz Sportif Aş Yönetiminde Burak Elmas Ve Abdürrahim Albayrak'ın Görev Alacağını Açıkladı
Psg'li Taraftarlar, 4 Gol Atan Neymar'ı Islıkladı
Riva'nın Futbol Vadisi Yükseliyor
Toplu Ulaşımda Cep Telefonları Artık Bilet Gibi Kullanılabilecek
Irkçılıkla Suçlanan H&M, Güney Afrika'daki Mağazalarını Kapattı
Metal İşçilerinden Yağmur Altında Eylem
Brezilyalı Yıldız Galatasaray'ı Doğruladı!
Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Atiker Konyaspor'a Kiralıyor
10 Milyon Euroluk Teklif Geliyor
Roma'nın Genç Yıldızı Rezan Çorlu: Galatasaray Beni İstiyor
Medipol Başakşehir, Riad Bajic'i Kiraladı
Uefa Kara Tabloyu Açıkladı, 3. Sırada Türkiye Var
Galatasaray Yıldız Futbolcuyu Transfer Etmek İçin Girişimlere Başladı
Kayserisporlu Gyan: Birleşik Arap Emirliklerinde Bütün Takım Devre Arasında Namaza Gitti
Trabzonspor, Filip Novak'ı Kap'a Bildirdi
Yeni Kriterler Belli Oldu! Youtube'dan Para Kazanmak Zorlaşıyor
Nusr-Et Halka Arz Oluyor
Sömestrda 450 Bin Kişi Tatil Yolcusu
İngiltere'de Mkhitaryan - Sanchez Takası Gerçek Oldu

Asker Ailesine 550 Liralık Yardım Geliyor

ASKER AİLESİNE 550 LİRALIK YARDIM GELİYOR

Aile Bakanlığı, maddi durumu yetersiz, yardıma muhtaç durumda olan er ve erbaş ailelerine 550 lira yardım sağlayacak.

Tarih : 18 Ocak 2018, 14:40
Puan Ver : Asker Ailesine 550 Liralık Yardım Geliyor(8/10)4

Aile Bakanlığı, maddi durumu yetersiz olan, yardıma muhtaç durumda olan er ve erbaş ailelerine yardım ediyor. Bakanlık, er ve erbaş aileleri için aylık 275 lira olmak üzere 2 aylık periyotlarla 550 liralık yardım sağlıyor. Babası askerde olan çocukların harçlıklarını da Bakanlık veriyor. 18 yaşından küçük çocuklara burs sağlanıyor. Program kapsamındaki hak sahiplerine aylık 100 lira ödeme yapılıyor..

ASKER YARDIMI ALMANIN ŞARTLARI

Askere giden kişi evliyse ve eşinin sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin[ muhtaçlık kararı vermesi şartıyla askerin eşi programdan faydalandırılıyor. Askere giden kişi bekarsa ve anne-babasının sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin muhtaçlık kararı vermesi şartıyla askerin annesi programdan yararlanıyor.

Askere giden kişi evli ise, programdan resmi nikâhlı eşi faydalandırılır. Askere giden kişi bekâr ise başvuru önceliği annenin oluyor eğer anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabiliyor.

2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık- Engelli Maaşı alan ve eşi/oğlu askerde olan kişiler ayrıca bu yardımdan faydalanabiliyor. Benzer şekilde Şartlı Nakit Transferi programından da faydalanmaya devam edebiliyor. Başvurmak içinse başvuran kişinin TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanı yeterli oluyor. Bu aylığın ödenme süresi en fazla 15 ay oluyor.

ÖDEMEYİ PTT YAPIYOR

Asker yardımı için asker olan kişinin annesi ya da eşi nüfus kağıdıyla bulunduğu il veya ilçenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile başvurusunu yaptıktan sonra, kişinin tüm bilgileri sorgulanıyor. Sonrasında Vakıf Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri hane ziyareti yapıyor ve tespit tutanağı tutuyor. Bunun ardından da Vakıf Mütevelli Heyeti sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını alıyor ve onaylıyor. Yardımlar ise PTT aracılığıyla yapılıyor. Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Asker  Ailesine  550  Liralık  Yardım  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER