Meclis Genel Kurulunda milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Arslan, vatani görevini yapmakta olan erlerin gönderileriyle ilgili olarak 6586 sayılı Kanun kapsamında "Görme engellilere özgü yazı içeren gönderiler ile askeri öğrencilerin, sözleşmeli erbaş ve erler ile uzman erbaşlar hariç erbaş ve erlerin 100 grama kadar ağırlıktaki gönderileri, özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretlerinden muaftır" şeklinde düzenleme yapıldığını belirtti.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Arslan, "Ayrıca asker anne ve babalarının, eşlerinin ve kardeşlerinin askerlere göndereceği mektup ve kargo gönderilerinden de herhangi bir ücret alınmamasını temin yönünde kanun değişikliği çalışmalarımız sürdürülmektedir" dedi.

İZMİR-ANKARA YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ

İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin tüm kesimlerinde altyapı yapım çalışmalarının devam ettiğini de ifade eden Bakan Aslan, "Altyapı çalışmaları genelinde yüzde 28 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Üst yapı ve elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon dediğimiz EST işleri kapsamında da Polatlı, Afyonkarahisar, Uşak kesiminin ihalesi 14 Kasım 2017 tarihinde yapılmış, hattın 2019 yılında tamamlanması, Uşak-İzmir kesimine ait ihalenin ise 2018 yılı içerisinde yapılarak hattın 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Proje için şu ana kadar 983 milyon Türk lirası harcanmış olup yaklaşık olarak 8 milyar 340 milyon Türk lirası daha harcanarak proje tamamlanacaktır" dedi.

OVİT TÜNELİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ovit Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesinin ise 2017 yılı Yatırım Programı'nda 5 milyon 294 bin Türk lirası ödenekle yer almakla birlikte, yıl içerisinde başka projelerden yapılan projeler arası aktarmayla 299 milyon 919 bin lira para aktarıldığını, böylece 305 milyon 213 bin Türk lirasına yükseltildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Söz konusu proje, ülkemizin şu an bitmek üzere olan en uzun tünelidir. Tek tüpü mevsim şartları dikkate alınarak hizmete sunuldu. Artık insanlar Ovit'le İyidere-İkizdere-İspir arası yol alırken yollarda kalmıyorlar. Memnuniyetle bir gidiş bir geliş olarak hizmete sunduk. Diğer tüpün asfaltını da havanın hızlı soğuması nedeniyle dökemedik ancak ilkbaharla birlikte inşallah bu asfaltı da dökeceğiz ve nisan sonu itibarıyla ikinci tüpü de bitireceğiz, iki gidiş iki geliş hizmete sunmuş olacağız.

"İRAN'A, IRAK'A, SURİYE'YE DAHA RAHAT BAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Ovit Tüneli, gerçekten, insanımızın memnuniyetle seyahat konforunu yükselterek kullanabileceği bir tünel. Böylece Karadeniz'i, Doğu Karadeniz'i İspir-Erzurum üzerinden Kars, Iğdır, Nahcivan'a, İran'a; güney istikametinde de İran'a, Irak'a, Suriye'ye daha rahat bağlamış olacağız. Önemli bir koridoru yerine getirmiş olacağız."

Kaynak: haberinburada