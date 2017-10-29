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ASKER ADAYI GENÇLERİN OTOMOBİLLE GEZİSİ FACİAYLA BİTTİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI


Asker Adayı Gençlerin Otomobille Gezisi Faciayla Bitti: 2 Ölü, 3 Yaralı
Tarih : 29 Ekim 2017, 15:50
Puan Ver : Asker Adayı Gençlerin Otomobille Gezisi Faciayla Bitti: 2 Ölü, 3 Yaralı(7/10)3

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'nde asker adayı gençlerin içerisinde bulunduğu iki otomobil, kavşakta kontrolsüz olarak yola çıkan TIR'ın altına girdi. Kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İKİ OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ

Kaza, Pınarbaşı-Malatya karayolu Şarkışla yol ayrımında meydana geldi. Pınarbaşı yönüne giden asker adayı gençlerin içerisinde bulunduğu, henüz sürücüleri belirlenemeyen 38 ST 655 ve 38 E 5115 plakalı otomobiller, kavşaktan kontrolsüz olarak yola çıkan Gürcü asıllı şoförün yönetimindeki GEPZ 810 plakalı TIR'a çarptı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 YARALI

Ortalığın kan gölüne döndüğü kazada otomobillerde bulunan Ferdi Aksu (20) ve Ömer Ekinci (20) yaşamını yitirdi, Savaş Uslu (21), Kurthan Aksu (18) ve Süleyman Ekinci (20) ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Aksu ve Ekinci'nin cesetleri otopsi için hastane morguna konurken, TIR'ın Gürcü asıllı şoförü ise gözaltına alındı.

TOMARZA'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Kayseri'nin Tomarza İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında ise 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Kale ve Hacıpaşa mahalleleri arasında meydana gelen kazada, Bülent Taş yönetimindeki 38 TT 020 plakalı otomobil, Durdu Haser yönetimindeki 38 DR 046 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada, sürücü Bülent Taş ağır yaralandı, yanındaki Mehmet Ali Tüfekçi ise öldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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