AŞKA GELİP 'ALLAH' DİYE BAĞIRAN YAŞLI AMCA, İMAMI KORKUTTU
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde imam vaaz verdiği sırada cemaatten biri "Allah" diye bağırınca imam bir anda irkildi. Görenleri gülümseten anlar kameraya yansıdı.
Camide imam vaaz verdiği sırada aşka gelip "Allah" diye bağıran yaşlı amca, imamı korkuttu. İmamın korktuğu anlar camideki vaazı telefonuna kaydeden bir kişinin kamerasına yansıdı.
İMAMI KORKUTTU
Camide vaaz sırasında "Allah" diye bağıran yaşlı amca, gülümseten anların ortaya çıkmasına neden oldu. İmam vaaza devam ederken "Allah" diye bağıran amca imamı korkuttu.
Kaynak: haberinburada
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