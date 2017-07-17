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Aşk yaşadığı aşçısı hem aldattı, hem de dolandırdı!

AŞK YAŞADIĞI AŞÇISI HEM ALDATTI, HEM DE DOLANDIRDI!

Fransız zengin dul Flora Mascolo, kocasının ölümünün ardından aşk yaşamaya başladığı genç aşçısı tarafından hem aldatıldı, hem de dolandırıldı.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 11:50
Puan Ver : Aşk Yaşadığı Aşçısı Hem Aldattı, Hem De Dolandırdı!(8/10)4

Portekiz asıllı Fransız Flora Mascolo'ya (51), kendisinden 23 yaş büyük olan eşinin ölümüyle milyonlarca dolarlık miras kaldı.

36'LIK AŞÇIYLA AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

İki çocuk annesi zengin kadın bir süre sonra aşçısı Michael Riemenschneider (36) ile aşk yaşamaya başladı.

YENİ RESTORAN AÇMAK İÇİN 9 MİLYON TL İSTEDİ

Aşçı, yeni bir restoran açmak istediğini söyleyerek sevgilisinden 2.2 milyon sterlin (9.3 milyon TL) aldı.

ŞÜPHELENİP DEDEKTİF TUTTU

Bir süre sonra şüphelenip dedektif tutan Mascolo, sevgilisinin restoran açmadığını ve aynı anda birçok kadınla birlikte olduğunu öğrendi.

AŞÇI PARAYI ÖDEMEYE MAHKÛM EDİLDİ

Şikâyet üzerine yargılanan aşçı parayı geri ödemeye mahkûm edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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