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aşk ve gurur final yapıyor!

AŞK VE GURUR FİNAL YAPIYOR!

Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan dizi reytinglerde aradığını bulamayınca erken final yapma kararı aldı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:41
Puan Ver : Aşk Ve Gurur Final Yapıyor!(8/10)8


Aşk ve Gurur dizisi Mert Fırat ile Damla Sönmez'i biraraya getirmiş ve yılın en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilmişti. Ancak hesaplar tutmadı.. Dizinin Reytingleri ilk bölümünden itibaren kötü gitti. Show TV yönetimi aşk ve Gurur dizisinin yayınlandığı günü değiştirilerek izlenme oranını artırmayı denedi ancak bu da fayda etmedi.



Salı günleri yayınlanmaya başlanan dizi bu kez de Anne dizisi ve Survivor karşısında hezimete uğradı. Bu nedenlerle kanal yönetimi dizi için erken final kararı aldı.



 



kaynak:milliyet








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