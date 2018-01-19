Önceki gün sevgilisi Buse Varol'la İstinyePark'ta görüntülenen şarkıcı Alişan, nazardan çok korktuğunu belirterek "Herkes maşallah desin. Nazar değmesin" dedi.

Alişan- Buse Varol çifti, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Mutlulukları gözlerinden okunan taze çift, el ele Markalar Sokağı'nda tur attıktan sonra sinema katına indi.

"MAŞALLAH DEYİN, NAZAR DEĞMESİN"

Alişan, gazetecilerin ailelerin tanışmasıyla ilgili soruları karşısında araya girerek "Aman dur maşallah de, herkes desin, nazar değmesin" dedi.



ALBÜMÜ MARTTA ÇIKIYOR

Son günlerde yeni albümünün üzerinde çalıştığını söyleyen Alişan "Albüm marta yetişecek. Sinan Akçıl'dan da bir şarkı aldım" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada