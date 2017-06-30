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aşk-ı memnu 7 yıl sonra yine gündem oldu!

AŞK-I MEMNU 7 YIL SONRA YİNE GÜNDEM OLDU!

Kanal D'nin sadece yayınlandığı dönemde değil, yıllar sonra tekrarlarıyla bile izlenme rekorları kıran dizisi Aşk-ı Memnu, bugün bir kez daha final yaptı.

Tarih : 30 Haziran 2017, 13:50
Puan Ver : Aşk-I Memnu 7 Yıl Sonra Yine Gündem Oldu!(7/10)6


Geçtiğimiz aylarda Kanal D ekranlarında tekrar bölümleriyle gündüz kuşağında yayınlanmaya başlayan Aşk-ı Memnu'nun bugün final bölümü yayınlandı. 7 yıl sonra bir kez daha final yapan fenomen dizi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.



Dizinin hayranları, final bölümünü büyük heyecanla takip ederken #aşkımemnu etiketiyle de yorumlarını paylaştılar. Final bölümünün tekrarının başlamasından kısa süre sonra #aşkımemnu etiketi Twitter Türkiye Trending Topics listesinde zirveye oturdu. #aşkımemnu etike, Twitter Dünya listesine de girmeyi başardı.



 



kaynak:hürriyet








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