

Kalsiyum, sodyum ve demir zengini vanilya, güzel tadıyla aşk hayatına da lezzet katıyor. Vanilyanın çok az yağ içerdiğini söyleyen uzmanlar, "Ancak yüksek miktarda şeker bulunduğu için dikkatli kullanılmalı" uyarısı yapıyor. Kalori değeri fazla olan vanilyanın vücuda kuvvet verip cinsel gücü ve isteği artırdığını belirten uzmanlar, sağlığa yararlarından bazılarını şöyle sıralıyor...



Afrodizyak etkisi ile cinsel isteği ve gücü arttırır. Depresyona yardımcıdır ve sinirleri rahatlatır. Stres için koklanması tavsiye edilir. Hazmı kolaylaştırır ve bağırsaklar için de faydalıdır. Hazım ve mide için vanilya özünden yapılan çay içilebilir.







kaynak:sabah