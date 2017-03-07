Jaguar'dan Tesla'ya Rakip I-Pace!
Samsung, Note 7'den Sonra Kalite Kontrol Takımını Değiştirdi
Samsung Pay Hindistan'da Erken Erişime Açıldı
Lenovo Moto G5'in Fiyatı Ortaya Çıktı
Huawei P9, Android 7.0 Nougat Güncellemesine Kavuşuyor
Dünyanın Büyük Teknoloji Satın Almalarından Birini Tamamladı
Çinli Üreticinin Cihazlarında Arka Kapı Buldular
İçerde 24. Son Bölümde Büyük Buluşma Gerçekleşti!
Meteoroloji'den İstanbul İçin Önemli Uyarı
Saç Dökülmesinin En Önemli Nedeni…
Aşk Hayatınızı Güzelleştiriyor
Rıdvan Dilmen: 'tudor'un O Yıldızlarla Pek İşi Olmaz'
İçinde 5 Kişinin Bulunduğu Ambulans Uçak Düştü
Gelibolu'da Patlamamış Top Mermisi Bulundu
Bankadan Kredi Çekene Faiz Müjdesi
Altın Fiyatları Düşüşte! Çeyrek Altın Fiyatı Kaç Lira Oldu?
Denize Düşen Genç, Boğularak Can Verdi
Cesur Ve Güzel Dizisinde Şok Ayrılık!
Fetö Elebaşı Gülen'in Akrabası Hakim Karşısında
Yan Etkisi Olmayan Ağrı Kesici Geliştirdiler!

aşk hayatınızı güzelleştiriyor

AŞK HAYATINIZI GÜZELLEŞTİRİYOR

Kalsiyum, sodyum ve demir zengini vanilya, güzel tadıyla aşk hayatına da lezzet katıyor.

Tarih : 07 Mart 2017, 09:28
Puan Ver : Aşk Hayatınızı Güzelleştiriyor(8/10)7


Kalsiyum, sodyum ve demir zengini vanilya, güzel tadıyla aşk hayatına da lezzet katıyor. Vanilyanın çok az yağ içerdiğini söyleyen uzmanlar, "Ancak yüksek miktarda şeker bulunduğu için dikkatli kullanılmalı" uyarısı yapıyor. Kalori değeri fazla olan vanilyanın vücuda kuvvet verip cinsel gücü ve isteği artırdığını belirten uzmanlar, sağlığa yararlarından bazılarını şöyle sıralıyor...



Afrodizyak etkisi ile cinsel isteği ve gücü arttırır. Depresyona yardımcıdır ve sinirleri rahatlatır. Stres için koklanması tavsiye edilir. Hazmı kolaylaştırır ve bağırsaklar için de faydalıdır. Hazım ve mide için vanilya özünden yapılan çay içilebilir.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Aşk  Hayatınızı  Güzelleştiriyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER