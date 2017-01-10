B vitamini zengini kırmızı mercimek cinsel hayatı canlandırıyor. Çorba olarak sıkça tüketebileceğiniz bu besin kadınlarda da uyarıcı etki yapıyor.



Sofraların vazgeçilmezi mercimek tam bir şifa kaynağı... Omega-3, çinko, demir, B vitamini ve protein açısından oldukça zengin olan mercimek; zihinsel yorgunlukla, mutsuzlukla ve depresyonla mücadele ediyor.



Uzmanlar, mercimeğin cinsel gücü de artırdığını dile getiriyor. Hazmı zor olduğundan mercimeğin çorba olarak daha kolay tüketilebileceğini belirten uzmanlar, sıkıntılı geçen bir cinsel yaşamın mercimek yiyerek aşılabileceğini belirtiyor.



Öte yandan kan akışını hızlandıran mercimeğin cinsel isteği artırdığını vurgulayan uzmanlar, kadınlarda güçlü bir uyarıcı etkiye sahip olduğunu ifade ediyor. En fazla demir içeren gıdaların başında gelen mercimeğin sağlığa faydaları şöyle:



Kandaki kötü kolesterol düzeyini düşürür. Kalp dostu bir besindir.



Yüksek tansiyonu düşürür.



İnsülin ve kan şekerini düşürür.



Anne sütünü artırır. Emzikli kadınlar da sütün miktarını ve beslenme değerini yükseltir.



Lif içeriğiyle kalın bağırsakların çalışmasını düzene sokar. Hemoroid ve diğer kalın bağırsak sorunlarında iyileştirir.











kaynak:sabah