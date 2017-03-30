Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

aşk hayatına katkı sağlıyor

AŞK HAYATINA KATKI SAĞLIYOR

Mide ağrısına, hazımsızlığa ve bulantıya iyi gelen zencefil aynı zamanda afrodizyak etki göstererek, cinsel soğukluğu gideriyor.

Tarih : 30 Mart 2017, 11:21
Puan Ver : Aşk Hayatına Katkı Sağlıyor(7/10)8


Mide ağrısına, hazımsızlığa ve bulantıya iyi gelen zencefil aynı zamanda afrodizyak etki göstererek, cinsel soğukluğu gideriyor. Balla karıştırılıp yenildiğinde vücut ısısını artıran zencefil aşk hayatına katkı sağlıyor. Uzmanlar zencefilin yararlarından bazılarını şöyle anlatıyor:



Zencefil çayı hamilelikte görülen sabah bulantıları için en etkili ve en güvenli doğal çözümler arasındadır. Yaşa bağlı eklem ağrıları, diz ağrısı gibi sık görülen ağrıların hafifletilmesine yardımcı olur. Düzenli olarak zencefil tüketimi bağırsak kanserini önler. Vücut ısısını yükselten zencefil grip sırasında sağlıklı terlemeyi sağlayarak hastalığın vücuttan daha kısa sürede atılmasına yardımcı olur.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Aşk  Hayatına  Katkı  Sağlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER