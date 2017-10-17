AŞK ACISINI UNUTMAK İÇİN 6 AYDIR BİSİKLET SÜRÜYOR
Kız arkadaşı tarafından terk edilen Tayvanlı Yan Bo, aşk acısını unutmak için 6 aydır pedal çeviriyor.
Tayvan'lı 29 yaşındaki Patalog Yan Bo, kız arkadaşının kendisini terk etmesinin acısını unutmak için 6 ay önce başladığı bisiklet yolculuğunda Muğla'da mola verdi. Tayvan'lı Bo, Türkiye'de gördüğü sıcak ilgi karşısında hayli şaşkın olduğunu söyledi.
TARİHİ İPEK YOLU'NU TAKİP ETTİ
Paris'te sona erecek yolculuğunda Tarihi İpek Yolu'nu takip eden Bo, Türkiye'nin ilk Bisikletçi Konukevi'nde bir günlük konaklamanın ardından tekrar pedal basmaya devam etti. Çin'den Paris'e seyahat eden Tayvanlı bisikletçi Bo, "Mesleğim Patalog. Yolculuğa Çin'den başladım ve Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Afganistan Türkenistan, İran ve ardından Nahçivan üzerinden Iğdır'dan Türkiye'ye giriş yaptım. 6 aydır bisikletim ile yolculuk yapıyorum. Muğla'dan sonra Denizli, İzmir, İstanbul'dan sonra Yunanistan, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya ve son olarak Fransa'nın başkenti Paris'te yolculuğumu sone erdireceğim" dedi."HERKES ÇAYA DAVET EDİYOR"
Türkiye ile ilgili izlenimlerini aktaran Tayvanlı bisikletçi, "Türkiye gerçekten çok güzel. Manzarası, doğal güzellikleri ve iklimi çok iyi. İnsanlar da çok dost canlısı. Bisiklet ile yolculuk yaparken herkesin 'Çay, çay, çay' diye seslenmesi ve ikramda bulunması çok güzel" dedi."BURASI BENİM İÇİN BİR LÜKS"
Yolda karşılaştığı Ulalı bisikletçilerin kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Bo, "Beni buradaki Bisikletçi Konukevi'ne getirdiler. Konukevi'nde duş, mutfak ve yatak var. Ben normalde bisiklet ile yolculuk yaparken ağaçlık veya ormanlık alanda tenha bir yer bularak çadırda kalıyorum. Benim için burası gerçekten çok güzel ve lüks bir yer" dedi."KIZ ARKADAŞIM BENİ TERK ETTİ"
Bisiklet turuna çıkması için bütün şartların oluştuğunu belirten Bo, "Öncelikle birinci sebep olarak, bisiklet kullanmayı çok seviyorum. İkinci olarak 10 yıl önce tanıştığım bir bisikletçi sayesinde dünya turu yapmaya karar vermiştim. Üçüncü sebep olarak ise yaklaşık bir yıl önce kız arkadaşım benden ayrıldı. O anda tura çıkmanın tam zamanı diye düşündüm ve bütün hazırlıklarımı tamamlayarak turuma başladım. Bunun yanında, daha önce Türkiye'de üç ay boyunca bisiklet turu yapan Tayvanlı bir kadın bana Türkiye'ye gitmemi şiddetle tavsiye etmişti" dedi.
TEK SORUN VİZE
Tayvanlı bisikletçinin Türkiye'den tek şikayeti ise vize süresi. Türkiye'nin Tayvanlılara 1 aylık vize verdiğini belirten Yan Bo, Avrupa ülkelerinde vize sıkıntısı yaşamadığını, Türkiye'de ise uzun süren bisiklet yolculuğu nedeniyle Rodos'a gidip gelmek zorunda kaldığını açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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