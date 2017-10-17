Kuzey Kore, Bm Ülkelerini Uyardı: Abd'nin Yanında Olmazsanız Güvendesiniz
Aşk Acısını Unutmak İçin 6 Aydır Bisiklet Sürüyor
Emniyet Genel Müdürlüğü: Bylock Listelerinde Sayın Bakanın Eşi İle İlgili Bir Veri Yok
İspanya'ya Ait Savaş Uçağı, Madrid Yakınlarında Düştü
Maç Günü Sabaha Kadar Çay İçen Futbolcu, Kadro Dışı Kaldı
Terör Örgütü Deaş, Son Kalesi Rakka'yı Da Kaybetti
Muğla'daki Terör Operasyonundan Kaçan Terörist, İmaj Değiştirmiş Halde Yakalandı
Avustralya'da Kaybolan Yaşlı Kadın, Timsahın Midesinden Çıktı
Başbakan'dan Vatandaşa Müjde: Emlak Ve İletişim Vergisi Düşecek
İran, Türk İhracatçısı İçin Konsolosluk Onayı Şartını Kaldırdı
Deniz Baykal, Yeniden Ameliyat Oldu
Başbakan'dan Esnafa Müjde: İşletme Kredisi Sınırı, 150 Binden 200 Bine Çıkarıldı
Spor Bakanından Saldırıya Uğrayan G.Saray Taraftarına Geçmiş Olsun Telefonu
Bakan Kaya'dan Bylock Yüzünden Eşinden Boşanıyor İddialarına Yalanlama: Hayal Ürünü
Bahçeli, Kuzey Irak İçin Net Konuştu: Gerekirse Barzani Yakalanıp Getirilmeli
Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu İle Memleket Meselelerini Konuşacağız
Psg'li Neymar, Altın Top'u Kazanırsa 3 Milyon Euro Prim Alacak
Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Vatandaşlar Tedbirli Olmalı
Şiddet Mağduru Kadına Sanayiciden İş Desteği
Pargalı İbrahim Paşa'nın Mezarı, Karaköy'de Bir Hanın Bodrumunda Olabilir

Aşk Acısını Unutmak İçin 6 Aydır Bisiklet Sürüyor

AŞK ACISINI UNUTMAK İÇİN 6 AYDIR BİSİKLET SÜRÜYOR

Kız arkadaşı tarafından terk edilen Tayvanlı Yan Bo, aşk acısını unutmak için 6 aydır pedal çeviriyor.

Tarih : 17 Ekim 2017, 14:50
Puan Ver : Aşk Acısını Unutmak İçin 6 Aydır Bisiklet Sürüyor(7/10)3

Tayvan'lı 29 yaşındaki Patalog Yan Bo, kız arkadaşının kendisini terk etmesinin acısını unutmak için 6 ay önce başladığı bisiklet yolculuğunda Muğla'da mola verdi. Tayvan'lı Bo, Türkiye'de gördüğü sıcak ilgi karşısında hayli şaşkın olduğunu söyledi.

TARİHİ İPEK YOLU'NU TAKİP ETTİ

Paris'te sona erecek yolculuğunda Tarihi İpek Yolu'nu takip eden Bo, Türkiye'nin ilk Bisikletçi Konukevi'nde bir günlük konaklamanın ardından tekrar pedal basmaya devam etti. Çin'den Paris'e seyahat eden Tayvanlı bisikletçi Bo, "Mesleğim Patalog. Yolculuğa Çin'den başladım ve Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Afganistan Türkenistan, İran ve ardından Nahçivan üzerinden Iğdır'dan Türkiye'ye giriş yaptım. 6 aydır bisikletim ile yolculuk yapıyorum. Muğla'dan sonra Denizli, İzmir, İstanbul'dan sonra Yunanistan, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya ve son olarak Fransa'nın başkenti Paris'te yolculuğumu sone erdireceğim" dedi."HERKES ÇAYA DAVET EDİYOR"

Türkiye ile ilgili izlenimlerini aktaran Tayvanlı bisikletçi, "Türkiye gerçekten çok güzel. Manzarası, doğal güzellikleri ve iklimi çok iyi. İnsanlar da çok dost canlısı. Bisiklet ile yolculuk yaparken herkesin 'Çay, çay, çay' diye seslenmesi ve ikramda bulunması çok güzel" dedi."BURASI BENİM İÇİN BİR LÜKS"

Yolda karşılaştığı Ulalı bisikletçilerin kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Bo, "Beni buradaki Bisikletçi Konukevi'ne getirdiler. Konukevi'nde duş, mutfak ve yatak var. Ben normalde bisiklet ile yolculuk yaparken ağaçlık veya ormanlık alanda tenha bir yer bularak çadırda kalıyorum. Benim için burası gerçekten çok güzel ve lüks bir yer" dedi."KIZ ARKADAŞIM BENİ TERK ETTİ"

Bisiklet turuna çıkması için bütün şartların oluştuğunu belirten Bo, "Öncelikle birinci sebep olarak, bisiklet kullanmayı çok seviyorum. İkinci olarak 10 yıl önce tanıştığım bir bisikletçi sayesinde dünya turu yapmaya karar vermiştim. Üçüncü sebep olarak ise yaklaşık bir yıl önce kız arkadaşım benden ayrıldı. O anda tura çıkmanın tam zamanı diye düşündüm ve bütün hazırlıklarımı tamamlayarak turuma başladım. Bunun yanında, daha önce Türkiye'de üç ay boyunca bisiklet turu yapan Tayvanlı bir kadın bana Türkiye'ye gitmemi şiddetle tavsiye etmişti" dedi.

TEK SORUN VİZE

Tayvanlı bisikletçinin Türkiye'den tek şikayeti ise vize süresi. Türkiye'nin Tayvanlılara 1 aylık vize verdiğini belirten Yan Bo, Avrupa ülkelerinde vize sıkıntısı yaşamadığını, Türkiye'de ise uzun süren bisiklet yolculuğu nedeniyle Rodos'a gidip gelmek zorunda kaldığını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aşk  Acısını  Unutmak  İçin  6  Aydır  Bisiklet  Sürüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER