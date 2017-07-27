AŞİYAN'DA OLTA DEHŞETİ! KAFATASI ÇATLAYAN GENÇ, GÖRME VE KONUŞMA YETİSİNİ KAYBETTİ
İstanbul Sarıyer'e bağlı Aşiyan'da balık tutmaya çalışan C.A., oltasını arkasında yürüyen Burçin Gülümser'e (34) isabet ettirdi. Gülümser'in başına çarpan olta kurşunu beynine hasar verdi. Oltanın iğnesi de gözüne saplandı. Bir dizi ameliyat geçiren Gülümser, görme ve konuşma yetisini kaybetti.
OLTA KURŞUNU BAŞINA, İĞNESİ GÖZÜNE İSABET ETTİ
Olay, Aşiyan Mezarlığı sahilinde 20 gün önce meydana geldi. İddialara göre, amatör olarak oltayla Boğaz'da balık tutmaya çalışan C.A. oltaya yemi taktı. Ardından da arkadan geçenlere dikkat etmeden oltayı denize salladı. Ancak oltanın ucundaki kurşun, o anda kıyıda yürüyen 34 yaşındaki Burçin Gülümser'e isabet etti. Oltanın kurşunu, Gülümser'in kafatasını yaraladı ve beyni zarar gördü. Oltanın iğnesi de gözüne saplandı.
KAFATASI KIRILDI, GÖRME VE KONUŞMASINI YİTİRDİ
Olayın hemen ardından sahile sağlık ekipleri çağrıldı. Gülümser gözüne saplanmış olta iğnesi ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olta iğnesinin sağ gözüne saplanması, kurşununun ise kafatasını kırıp beynine zarar vermesi nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren Gülümser hayata tutundu. Ancak görme ve konuşma yetisini kaybetti.
"GÖRMEDİM, KAZAYLA OLDU! KENDİSİNİ TANIMIYORUM"
Gözaltına alınan C.A. ise ifadesinde "Denize oltayı salladım, adama çarptı. Görmedim, kazayla oldu. Kendisini tanımıyorum" dedi.
BİR ANLIK DİKKATSİZLİKLE BİR İNSANIN HAYATINI KARARTTI"
C.A. serbest kalırken, savcılık olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Gülümser'in yakınları "Kıyıda olta ile balık avlayan biri, bir anlık dikkatsizlikle bir insanın hayatını kararttı. Yetkililerin kıyıdaki balık avlayanlara karşı başka kazalar olmadan tedbir alması gerek" dedi. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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