ASİTLİ SALDIRIDA ÜNLÜ MODEL DE YARALANDI!
İngiltere'de bir gece kulübünde yaşanan asitli saldırı dehşetinde Avusturyalı model Isobella Fraser'in vücudundaki pek çok bölge yandı.
İngiliz TV yıldızı Ferne McCann'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Arthur Collinspolis, gece kulübünde yüzlerce kişi varken iki kişiyi hedef alarak asit saldırısında bulundu.
Lonra'ya yakın Dalson şehrinde bulunan bir gece kulübünde yaşanan olayda 20 kişi yaralandı.
Avustralyalı model Isobella Fraser, saldırının kurbanları arasında yer aldı. 22 yaşındaki güzel, o sırada kızkardeşi Prue ile birlikte gece kulübündeydi.
kaynak:milliyet
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