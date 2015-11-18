ASİTLİ SALDIRGAN CEZAEVİNDE SALDIRIYA UĞRAMIŞ
ATAŞEHİR'de lüks bir restoranının oyun alanında eşinin kızkardeşinin 3 yaşındaki çocuğunun yüzüne asit atarak bir gözünün kör olmasına ve yüzünün yanmasına neden olan Cihan A'nın tutuklandıktan sonra götürüldüğü Maltepe Cezaevi'nde saldırıya uğradığı ortaya çıktı.
ATAŞEHİR'de lüks bir restoranının oyun alanında eşinin kızkardeşinin 3 yaşındaki çocuğunun yüzüne asit atarak bir gözünün kör olmasına ve yüzünün yanmasına neden olan Cihan A'nın tutuklandıktan sonra götürüldüğü Maltepe Cezaevi'nde saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Karantina koğuşunda bıçak ve şişli saldırıya uğrayan Cihan A.'nın cezaevi görevlileri tarafından kurtarıldığı ve güvenli bir koğuşa konduğu öğrenildi.
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