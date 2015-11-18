O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

asitli saldırgan cezaevinde saldırıya uğramış

ASİTLİ SALDIRGAN CEZAEVİNDE SALDIRIYA UĞRAMIŞ

ATAŞEHİR'de lüks bir restoranının oyun alanında eşinin kızkardeşinin 3 yaşındaki çocuğunun yüzüne asit atarak bir gözünün kör olmasına ve yüzünün yanmasına neden olan Cihan A'nın tutuklandıktan sonra götürüldüğü Maltepe Cezaevi'nde saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Tarih : 18 Kasım 2015, 16:39
Puan Ver : Asitli Saldırgan Cezaevinde Saldırıya Uğramış(5/10)6


ATAŞEHİR'de lüks bir restoranının oyun alanında eşinin  kızkardeşinin 3 yaşındaki çocuğunun yüzüne asit atarak bir gözünün kör olmasına ve yüzünün yanmasına neden olan Cihan A'nın  tutuklandıktan sonra götürüldüğü Maltepe Cezaevi'nde saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Karantina koğuşunda bıçak ve şişli saldırıya uğrayan Cihan A.'nın cezaevi görevlileri tarafından kurtarıldığı ve güvenli bir koğuşa konduğu öğrenildi.








Etiketler: Asitli  Saldırgan  Cezaevinde  Saldırıya  Uğramış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER