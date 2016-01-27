17 EKİM'de kendi çocuğu daha az ilgi görüyor diye eşinin ablasının 3 yaşındaki oğluna sülfürik asit attığı iddiasıyla tutuklanan Cihan Araçman'a (33) Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kişilik bozukluğu teşhisi koyuldu.