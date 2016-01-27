ASİTÇİ ENİŞTE İÇİN TEŞHİS
17 EKİM'de kendi çocuğu daha az ilgi görüyor diye eşinin ablasının 3 yaşındaki oğluna sülfürik asit attığı iddiasıyla tutuklanan Cihan Araçman'a (33) Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kişilik bozukluğu teşhisi koyuldu.
Bu teşhis, şüphelinin cezai ehliyetini azaltmıyor. Saldırı sonrasında çocuğun bir gözünde ciddi hasar oluşmuştu.
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