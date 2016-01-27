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asitçi enişte için teşhis

ASİTÇİ ENİŞTE İÇİN TEŞHİS

17 EKİM'de kendi çocuğu daha az ilgi görüyor diye eşinin ablasının 3 yaşındaki oğluna sülfürik asit attığı iddiasıyla tutuklanan Cihan Araçman'a (33) Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kişilik bozukluğu teşhisi koyuldu.

Tarih : 27 Ocak 2016, 09:18
Puan Ver : Asitçi Enişte İçin Teşhis(9/10)7


Bu teşhis, şüphelinin cezai ehliyetini azaltmıyor. Saldırı sonrasında çocuğun bir gözünde ciddi hasar oluşmuştu.








Etiketler: Asitçi  Enişte  İçin  Teşhis    haber

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