Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

aşırı zayıflık da fonksiyonları bozuyor ve…

AŞIRI ZAYIFLIK DA FONKSİYONLARI BOZUYOR VE…

Genç kızların sıfır beden tutkusu pahalıya patlıyor!

Tarih : 28 Mart 2017, 11:14
Puan Ver : Aşırı Zayıflık Da Fonksiyonları Bozuyor Ve…(9/10)9


Dr. Çağcıl Yetim, 'Şişmanlık gibi aşırı zayıflık da yumurtlama fonksiyonlarını bozup, kısırlığa yol açar' uyarısında bulunuyor. Sıfır beden modası, genç kızların annelik hayalini suya düşürüyor.



Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çağcıl Yetim, "Vücudun aşırı yağ kaybetmesi yumurtlama fonksiyonlarını bozar. Hiç regl olamama gibi bir durum yaşanır. Sonunda da kısırlık gündeme gelir" diyor.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Aşırı  Zayıflık  Da  Fonksiyonları  Bozuyor  Ve…    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER