AŞIRI ZAYIFLIK DA FONKSİYONLARI BOZUYOR VE…
Genç kızların sıfır beden tutkusu pahalıya patlıyor!
Dr. Çağcıl Yetim, 'Şişmanlık gibi aşırı zayıflık da yumurtlama fonksiyonlarını bozup, kısırlığa yol açar' uyarısında bulunuyor. Sıfır beden modası, genç kızların annelik hayalini suya düşürüyor.
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çağcıl Yetim, "Vücudun aşırı yağ kaybetmesi yumurtlama fonksiyonlarını bozar. Hiç regl olamama gibi bir durum yaşanır. Sonunda da kısırlık gündeme gelir" diyor.
kaynak:sabah
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