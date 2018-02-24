AŞIRI YÜKLÜ KAMYONLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
Gaziantep'te aşırı yüklü kamyonların yoldaki tehlikeli görüntüleri, diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Duyarlı sürücüler cep telefonuna kaydettikleri görüntülerle her an oluşabilecek kazalara dikkat çekti.
Gaziantep'te aşırı yüklü kamyonların yoldaki tehlikeli görüntüleri, diğer sürücülerin tepkisine neden oldu.
KAPASİTESİNDEN FAZLA YÜKLE SÜRÜCÜLERİN CANINI HİÇE SAYDILAR
Gaziantep İpekyolu'nda seyreden bir kamyon haddinden fazla yük yükleyerek sürücülerin canını hiçe saydı. Kamyona yüklenen yük kamyonun iki katı olunca sürücüler bunu cep telefonlarının kamerasına kaydederek her an oluşabilecek kazalara dikkat çekti.
DİKKAT ÇEKMEK İÇİN CEP TELEFONUNA KAYDETTİLER
Yine bir diğer olay da Gaziantep şehir merkezinde meydana geldi. Kasası kapalı olan bir kamyonun üstüne yüklediği sebzelerle trafikteki sürücülerin canını hiçe saydı. Bazı duyarlı sürücüler olası kazalara davetiye çıkaran bu görüntülere dikkat çekmek için cep telefonlarıyla kamyonları kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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