AŞIRI TERLEYEN İNSANLAR DİKKAT
Dış kulak yolunun mantar enfeksiyonları, en çok yaz aylarında görülüyor. Sıcak, nemli ve rutubetli ortamlarda oluşan bu hastalık, çoğunlukla havuz veya deniz sonrasında meydana geliyor.
Isı ve nem seviyor
Dış kulağın akut veya kronik mantar enfeksiyonlarına, kulak mantarı yani otomikoz ya da miringomikoz denir. Dış kulak yolu mantarları, deri ve yumuşak doku mantarlarına benzerler. Kulak kanalının dar ve kıvrımlı oluşu, giren sıvı ve yabancı cisimlerin bu bölgeden çıkışına engel oluşturur. Bu durum da kanal yüzey dokusunun zayıflamasına ve zedelenmesine sebep olur. Kulak mantarı, dar kanalda genişleyen yangılı dokunun yeterince yer bulamaması nedeniyle son derece ciddi bir ağrı ve kaşıntı ile kendini gösteren bir hastalıktır. Bu hastalık ısı, nem ve tozlu havanın olduğu subtropikal ve tropikal bölgelerde yaşayan kişilerde daha fazla görülmekle birlikte, tüm dünyada yaygın olan bir enfeksiyondur. Genellikle aşırı terleyen ve kulaklarını karıştırmayı alışkanlık haline getiren insanlarda daha sıkça görülür.
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