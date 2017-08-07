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Aşırı Sıcaktan Bunalan Vatandaşlar Serinlemek İçin Küp Şelalelerine Koştu

AŞIRI SICAKTAN BUNALAN VATANDAŞLAR SERİNLEMEK İÇİN KÜP ŞELALELERİNE KOŞTU

Adana'da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, 1.5 kilometrelik kanyon içerisinde bulunan Küp Şelaleleri'nin soğuk ve tazyikli suyuna aldırış etmeden şelale altında serinlemek için birbiriyle yarıştı.

Tarih : 07 Ağustos 2017, 14:10
Puan Ver : Aşırı Sıcaktan Bunalan Vatandaşlar Serinlemek İçin Küp Şelalelerine Koştu(6/10)2

Adana'da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Aladağ ilçesinde yer alan 1.5 kilometrelik kanyon içerisinde bulunan Küp Şelaleleri'nin soğuk ve tazyikli suyuna aldırış etmeden şelale altında serinlemek için birbiriyle yarıştı. Bazı gençlerin de kanyondaki akan suda ağaç tomruğuyla rafting yapması renkli görüntüler oluşturdu.

ŞELALELERİ 10 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Aladağ ilçesinde 1.5 kilometrelik bir kanyon içerisinde yer alan 10 şelaleden oluşan Küp Şelaleleri geçtiğimiz yıl 10 bin kişi ziyaret etti.SICAKTAN BUNALAN VATANDAŞ, KÜP ŞELALELERİNE KOŞTU

Hava sıcaklıklarının 41 dereceyi aştığı kentte deniz veya havuzu tercih etmeyen vatandaşların alternatif durağı bu sezon da Küp Şelaleleri oldu.SERİNLEMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Mangalını alan vatandaşlar eşsiz doğa güzellikleri ve serin havasıyla dikkat çeken Küp Şelaleleri'ni adeta doldurdu. Şelalelerin tazyikli ve soğuk suyuna aldırış etmeyen vatandaşlar, şelale altında serinlemek için adeta birbiriyle yarıştı. Bazı gençlerin akarsuda ağaç tomruğuyla rafting yapması renkli görüntüler oluşturdu.

"GÜNÜBİRLİK ADANA SICAĞINDAN UZAKLAŞIYORUZ"

Mustafa Kangal isimli vatandaş, Adana'nın kavurucu sıcaklarından kurtulmak için Küp Şelaleleri'nin mükemmel bir alternatif olduğunu ifade ederek, "Doğasıyla, manzarasıyla, burası mükemmel bir yer. Günübirlik tatil ve mangalla Adana'nın sıcağından uzaklaşıyoruz burada. Su buz gibi" diye konuştu.

"BÖYLE DOĞA GÜZELLİKLERİNİ KORUMALIYIZ"

Engin Aktuğ ise Küp Şelaleleri'nin pek bilinen bir yer olmadığını belirterek, "Yol yapılırsa daha çok kişi tarafından ziyaret edilecektir burası. Tatilciler geldiklerinde çöplerini yanında götürsünler, burayı temiz bıraksınlar. Böyle doğa güzelliklerini korumalıyız" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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