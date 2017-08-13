AŞIRI SICAKLAR TARIM SİGORTASI KAPSAMINA ALINABİLİR
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, aşırı sıcakların tarım sigortası kapsamına alınması gerektiğini belirtti.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için aşırı sıcakların da tarım sigortası kapsamına alınması gerektiğini söyledi. Konunun özellikle karpuz üreticisi için önem taşıdığını belirten Bayraktar, "Çiftçimizin mağduriyet yaşamaması için, başta karpuz olmak üzere sebze ve meyvelerde aşırı sıcakların da tarım sigortası kapsamına alınması gerekir." dedi.
"18 KURUŞLA MALİYET KARŞILANAMAZ"
Kavun-karpuz üreticisinin başta pazarlama olmak üzere, maliyetlerin yüksekliği, fiyat istikrarsızlığı gibi çözüm bekleyen sorunlarına da değinen Bayraktar, şunları kaydetti: "Arz talep dengesizliğinden canı en fazla yanan kesim, kavun-karpuz üreticilerimizdir. İlkbaharda kilogramı 3 liraya yakın bir fiyatla tüketiciye satılan ithal karpuzun ardından haziranda yerli üretim devreye girince fiyatlar hızla geriliyor. Üreticimiz, karpuzunu 15-18 kuruştan satıyor. Bu fiyatla maliyetini karşılaması mümkün değildir."
"HER YIL YARIM MİLYON TON KARPUZ ÇÖPE GİDİYOR"
Öte yandan Bayraktar, Türkiye'nin kavun-karpuz üretiminde Çin'in ardından dünya ikincisi olduğunu ancak her yıl yarım milyon tona yakın karpuz ve 200 bin ton kadar kavunun çöpe atıldığını bildirdi.
2015-2016 üretim döneminde Türkiye'de 3 milyon 919 bin ton karpuz ve 1 milyon 720 bin ton kavun üretildiğini aktaran Bayraktar, "Her yıl 4 milyon ton dolaylarında karpuz, 1,7-1,8 milyon ton civarında kavun üretiyoruz ama karpuzda yarım milyon tona yakınını, kavunda 200 bin tondan fazlasını çöpe atıyoruz. Buna karşın kişi başına tüketim miktarı, 2002-2003 döneminden bu yana karpuzda 53,3 kilogramdan 43,3 kilograma, kavunda 27,5 kilogramdan 19 kilograma geriledi." ifadelerini kullandı.
ADANA KAVUN-KARPUZ ÜRETİMİNDE İLK SIRADA
TZOB verilerine göre karpuz üretiminde ilk sırayı 797 bin tonla Adana alırken, bu ili 458 bin tonla Antalya, 202 bin tonla İzmir izliyor.
Kavunda da Adana 199 bin ton üretimle ilk sırada yer alırken, bu ili 178 bin tonla Ankara, 148 bin tonla Konya takip ediyor.
Kaynak: haberinburada
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