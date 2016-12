İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şen uyardı: Bugünden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin 7-8 derece üstüne çıkacak. Aşırı sıcaklar can yakabilir.







İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, bugünden itibaren hava sıcaklığının mevsim normallerinin 7-8 derece üstüne çıkacağını belirterek, "Aşırı sıcaklar can yakabilir" dedi.







Şen, küresel ısınma 2 derece artması, güneşteki patlamaların maksimum seviyeye çıkması ve Doğu Pasifik'teki sıcak hava akımı El Nino'nun da etkisiyle 2016 yazının oldukça sıcak geçeceğine dikkati çekti.







Bu yaz sıcaklıkların mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyredeceğini vurgulayan Şen, aşırı sıcaklara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.







"İstanbul'da sıcaklıkların 34 dereceyi aşma ihtimali var"







Bugünden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artacağını ve bu artışın yaklaşık 1 hafta süreceğine işaret eden Şen, "Aşırı sıcaklar can yakabilir, bugünden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin 7-8 derece üstüne çıkacak. İstanbul'da sıcaklıkların 34 dereceyi aşma ihtimali var. Özellikle Edirne, İstanbul, Bursa, İzmir ve tüm Anadolu'da aşırı sıcaklar sıcaklılar rekor seviyelere çıkabilir." dedi.







Şen, özellikle ramazan ayında oruç tutan ve sağlık sorunu olan kişilerin sıcak havalarda dışarı çıkmamasını tavsiye etti. Şen, Afrika sıcaklıklarının sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve Rusya'da da etkili olduğunu belirterek bu yaz 60 günün aşırı sıcak geçmesini beklediklerini kaydetti.