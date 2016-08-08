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aşırı sıcaklar beyin hücrelerine zarar veriyor

AŞIRI SICAKLAR BEYİN HÜCRELERİNE ZARAR VERİYOR

Sıcak havanın birçok hastalığa davetiye çıkardığını belirten Nörolog Dr. Bülent Ünlü, özellikle migren, epilepsi ve felç riskine vurgu yaptı, yaşlıların ve gün boyu güneşin altında çalışanların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi

Tarih : 08 Ağustos 2016, 09:55
Puan Ver : Aşırı Sıcaklar Beyin Hücrelerine Zarar Veriyor(0/10)




Sıcak havanın birçok hastalığa davetiye çıkardığını belirten Nörolog Dr. Bülent Ünlü, özellikle migren, epilepsi ve felç riskine vurgu yaptı, yaşlıların ve gün boyu güneşin altında çalışanların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi

Sıcak havanın aşırı terlemeye bağlı olarak, vücuttan su ve tuz kaybına yol açtığını, bunun da birçok sağlık problemine neden olabildiğini dile getiren Ünlü, yanı sıra kronik nörolojik hastalıkların ortaya çıkışını tetikleyebidiğini ya da bu tabloları ağırlaştırabildiğini söyledi.



MİGREN, SICAK HAVAYI SEVER



Migren hastalığının sıcaktan daha fazla etkilendiğini belirten Ünlü, “Beyin damarlarında ani olarak gelişen daralma ve onu takip eden genişleme atakları ile karakterizedir. Sıcak havalarda bu genişleme güneş ışınlarına direkt olarak, uzun süreler maruz kalınması ile daha da artar. Gece boyunca sıcaklar yüzünden bozulan uyku düzeni migren ataklarını sıklaştırabilir. Uyunan ortamın serinletilmesi, gündüz öğlen saatlerinde güneşten sakınmak, ara sıra ılık duşlar almak faydalı olacaktır” dedi.








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