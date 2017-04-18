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aşırı sağcı le pen mitinginde protesto

AŞIRI SAĞCI LE PEN MİTİNGİNDE PROTESTO

Paris'te FN'in miting düzenlediği alanda partiyi protesto eden göstericilere güvenlik güçleri biber gazı ile müdahale etti

Tarih : 18 Nisan 2017, 09:43
Puan Ver : Aşırı Sağcı Le Pen Mitinginde Protesto(5/10)7


Paris'te aşırı sağ parti FN'in lideri Le Pen'in miting düzenlediği Zenith'e yakın alanda Anti-FN protestocular ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Aşırı solcular ve anti-faşist grupların çağrısıyla toplanan çoğunluğu genç yüzlerce protestocu, Paris'in kuzeydoğusunda toplandı.



Yerel saatle 19.30 sularında toplanan bazıları yüzleri kapalı protestocular, mitingin gerçekleştiği Zenith'e yakın Villette parkına ilerlemeye çalıştı fakat güvenlik güçleri tarafından engellendi. Eylemciler, "Herkes FN'den nefret ediyor", "Tüm polisler faşist", "Polis tecavüzcü ve katil" sloganları attı. Polise buldukları çöpleri atan göstericilere karşı polis biber gazı kullandı.



 



kaynak:habertürk








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