Tayland'da aşırı hız yapan kadın şoför, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirince, yoldaki duvara çarptı. Kazada iki kişi yaşamını yitirdi. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Aşırı hız kadın sürücü ve yanındakini canından etti. Tayland'da aşırı hıza ıslak zemin eklenince kaza da kaçınılmaz oldu. Kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, hızla yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayan kadın ve yanındaki hayatını kaybetti.

Kaynak: haberinburada