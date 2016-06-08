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aşırı hız ölüm getirdi

AŞIRI HIZ ÖLÜM GETİRDİ

Başkent'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkan otomobil tünel girişinde duvara çarptı.

Tarih : 08 Haziran 2016, 09:40
Puan Ver : Aşırı Hız Ölüm Getirdi(7/10)4


Başkent'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkan otomobil tünel girişinde duvara çarptı. Hurdaya dönen aracın içinden itfaiye erlerinin yardımıyla çıkarılan kadın sürücü, tedavi amacıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.








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