AŞIRI HIZ ÖLÜM GETİRDİ
Başkent'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkan otomobil tünel girişinde duvara çarptı.
Başkent'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkan otomobil tünel girişinde duvara çarptı. Hurdaya dönen aracın içinden itfaiye erlerinin yardımıyla çıkarılan kadın sürücü, tedavi amacıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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