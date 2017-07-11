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Aşırı Hız Canından Etti, Feci Kaza Kamerada!

AŞIRI HIZ CANINDAN ETTİ, FECİ KAZA KAMERADA!

Suudi Arabistan'da hız yapınca aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, büyük bir hızla direğe çarptı. Paramparça olan araçtan sağ çıkamadı.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 22:10
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Aşırı hız, bu kazada onu canından etti. Suudi Arabistan'da hız yapınca aracının direksiyon hakimiyetini kontrol edemeyen sürücü, büyük bir hızla direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta paramparça olurken, korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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