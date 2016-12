Kurban Bayramına az bir zaman kala uzmanlardan da bayramda et ve tatlı tüketimi konusunda önemli uyarılar geldi. Bayramda ölçünün fazla kaçırılmaması gerektiğini ifade eden uzmanlar, özelikle rahatsızlığı olan bireyleri uyardı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Mesude Evirgen, kavurma tüketiminin sağlıklı bireyler için 150 gram yani yaklaşık beş yumurta büyüklüğü olması gerektiğini aktardı.







Evirgen, “Et tüketimi hayvansal kaynaklı bir besin olduğu için hastalıklara davetiye çıkartabilir. Özelikle kalp damar rahatsızlığı olanlar bireyler, kolesterolü yüksek olan bireyler, hipertansiyon problemi yaşayanlar, özelikle mide rahatsızlığı yaşayan bireyler daha fazla dikkatli olmalılar. Herhangi bir sağlık problemi olmayan bireyler maksimum bir porsiyona düşen miktarı 150 gram olmalıdır. 150 gram için yaklaşık beş yumurta büyüklüğünde bir et hakkı söyleyebiliriz. Ancak sağlık problemi olan başka sebeplerden dolayı et kısıtlaması yapması gerekenler gut hastalığı olan bireyler gibi bunlarda maksimum üç yumurta büyüklüğünde et yemeliler bu miktarı aşmamalılar” dedi.