

Herkesin bembeyaz dişlere sahip olmak istediğini söyleyen Diş Hekimi Yalçın Erdin, dişteki renk değişiminin farklı sebeplerle geliştiğini söyledi.







Çay, kahve, sigara, boyalı içecekler, kola, kırmızı şarap gibi içeceklerin diş renginde koyulaşmaya neden olduğunu aktaran Erdin, “Diş rengi de ten renginiz gibi kalıtsaldır ve doğal olarak daha koyu olabilir. Çocuk yaşta kullanılan bazı ilaçlar da dişlerde koyu lekelere neden olur. Nedeni ne olursa olsun dişlerin daha beyaz ve estetik olması mümkündür” dedi.







Diş estetiğinin önem kazanmasıyla beyazlatma yöntemlerinin de ön plana çıktığını dile getiren Erdin, tedavi ve kontrol amacıyla diş hekimine gitmeyenlerin bile diş beyazlatmak için kliniklere başvurduklarını söyledi. Erdin, evde diş beyazlatma işlemlerinin uygun koşullarda yapılmaması halinde diş eti ve dişlere zarar vereceğini kaydetti ve diş beyazlatmada uyulması gereken kurallara şöyle değindi:



BEYAZLATICI DİŞ MACUNLARINI KULLANIRKEN DİKKAT







“Diş beyazlatıcı diş macunlarının içeriğinde bulunan aşındırıcı maddeler nedeni ile dişlerde tahribat olabilir. Minelerin zarar görmesi nedeniyle, dişlerinde sararma olanların uzun süre beyazlatıcı macun kullanmaları yerine normal macunlarla dönüşümlü olarak kullanması gerekmektedir."



DİŞ BEYAZLATICI TOZLARIN ZARARLI ETKİLERİ OLABİLİR







"Eczanelerde satılan beyazlatıcı tozlar dişin üst yapısını eroziv (aşındırıcı) bir etki ile yok eder, ilk başlarda bir beyazlama sağlar ama daha sonra çabuk bir kirlenme problemi ortaya çıkarır. Bu nedenle florlu diş bakım ürünleri kullanıp pütürlü macunlardan ve diş temizleyicilerden uzak durmaya çalışılmalıdır.”



MAVİ IŞIKLA BEYAZLATMA







Son yıllarda ışık kaynakları kullanılarak yapılan beyazlatma işlemlerinin büyük ilgi gördüğünü kaydeden Yalçın Erdin, bu teknikle diş minesinin herhangi bir zarar görmeden, kontrollü bir sıcaklık artışı elde edilerek dişlerin etkili bir şekilde beyazlatılabildiğini dile getirdi. Erdin, beyazlatma işleminin uzun süre etkisini koruduğunu, bazı hastalarda beyazlatılan dişlerin uzun yıllar değişmeden kaldığını, bazı kişilerde ise renk değişimi görülebildiğini anlattı.



AŞIRI ÇAY TÜKETİMİNİN BEDELİNİ DİŞLER ÖDÜYOR







Türkiye'de çay tüketiminin çok fazla olduğuna dikkat çeken Yalçın Erdin, "Açılan rengin kalıcı olması özen ister. Aşırı sigara, kahve, kola ve çay tüketenler beyazlatma işleminden sonra bu alışkanlıklarından vazgeçmezlerse, kısa zamanda renk %10-20 geriye dönebilir. Genellikle beyazlatma yaptıran hasta 6 aylık periyotlarla kontrol edilir. Yaklaşık bir yıl sonra işlemin tekrarlanması gerekebilir. Beyazlatma sonrasında seyrek olarak sıcak-soğuk hassasiyeti görülebilir. Ancak bu durum 1-3 gün içerisinde tamamen kaybolur. Beyazlatma işlemi diş minesi üzerinde herhangi bir değişikliğe yol açmaz” dedi.